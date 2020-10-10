Сегодня ранним утром в Москве завершились долгие трехсторонние переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе. Они продолжались 11 часов.

В трехсторонних консультациях приняли участие приглашенные в российскую столицу Владимиром Путиным министры иностранных дел конфликтующих государств Зограб Мнацаканян (Армения) и Джейхун Байрамов (Азербайджан), а также глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров. При его посредничестве было согласовано короткое заявление, состоящее из четырех пунктов, сообщает kp.ru.

Главное достижение на данный момент – Армения и Азербайджан объявили о прекращении огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными военнослужащими и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Осуществляться это будет при посредничестве и по правилам Международного комитета Красного Креста.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась 27 сентября и продолжалась до сегодняшнего дня. В результате вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией гибнут военнослужащие и мирные граждане, подвергаются обстрелам населенные пункты, разрушается инфраструктура. Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит мирного пути разрешения конфликта.

Поделиться: