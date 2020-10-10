Временно уже отозвали своих дипломатов из Минска такие страны как Литва, Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Румыния и другие, сообщает Telegraf.by.

Великобритания отзывает своего посла из Беларуси для консультаций. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб в Twitter.

«Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов. Совершенно неоправданно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Беларуси», – указано в сообщении.

Напомним, временно уже отозвали своих дипломатов из Минска такие страны как Литва, Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Румыния и другие.

Причинами такого решения послужили отзыв Беларусью своих послов из Литвы и Польши, а также требование от Вильнюса и Варшавы сократить дипломатический персонал их посольств в Минске.

Власти этих стран отказались выполнять требование, однако вскоре отозвали и своих послов, как и другие члены Евросоюза.

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