На 10 октября выздоровели и выписаны 76983 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 83023 человека с положительным тестом на COVID-19, на 552 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2048355 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умер 891 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 6.

По данным университета Джонса Хопкинса (США) в мире сейчас 36916137 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1068674 человека.

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