Сегодня Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где провел встречу с политзаключенными – фигурантами уголовных дел, которые были заведены в предвыборный период и после президентской кампании. Разговор продолжался более 4,5 часа, сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал “Пул Первого”.

Известно, что в числе его собеседников были члены Координационного совета и Объединенного штаба Юрий Воскресенский, Виталий Шкляров, Лилия Власова, Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико.

Темой обсуждения стала конституционная реформа в Беларуси. Другие подробности встречи не разглашаются.

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