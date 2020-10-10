В телефонном разговоре с главой МИД Беларуси Макеем глава европейской дипломатии подчеркнул, что в ЕС ожидают прекращения насилия и репрессий и освобождения политзаключенных, сообщает Deutsche Welle.
Европейский союз призывает власти Беларуси прекратить репрессии против граждан страны и начать всеобъемлющий национальный диалог. Вечером в пятницу, 9 октября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель позвонил главе МИД Беларуси Владимиру Макею, чтобы подтвердить позицию ЕС в отношении ситуации в этой стране после президентских выборов 9 августа, сообщила Европейская служба внешних связей 10 октября.