В телефонном разговоре Боррель подчеркнул, что в Евросоюзе ожидают освобождения всех политических заключенных и прекращения насилия и репрессий в отношении граждан. Кроме того, он призвал власти в Минске уважать свободу СМИ и требования гражданского общества, а также начать всеобъемлющий национальный диалог при поддержке ОБСЕ, его действующего председателя Албании и будущего председателя Швеции. Боррель заявил о поддержке ЕС усилий в этом направлении и призвал Минск принять предложение о совместном визите представителей ОБСЕ, Албании и Швеции в Беларусь.

Кроме того, глава европейской дипломатии выразил полную солидарность ЕС с Польшей и Литвой, которым по требованию Минска пришлось значительно сократить численность дипмиссий в Беларуси. Боррель назвал требование белорусской стороны “необоснованным и достойным сожаления”, а также подчеркнул, что ЕС един в своей позиции относительно ситуации в Беларуси, а попытки Минска нанести удар по отдельным европейским странам не приведут к ослаблению единства ЕС.

Одновременно Боррель подтвердил “решительную поддержку Евросоюзом независимости и суверенитета Беларуси, законных требований белорусского народа и уважение его прав и демократического выбора как основополагающего элемента”.

Ранее белорусские власти потребовали сократить численность сотрудников дипломатических учреждений Польши и Литвы в Беларуси. Дипломатам было предложено до 9 октября привести состав своих представительств в Беларуси к паритету с белорусскими загранучреждениями в их странах. “Для Литвы это сокращение с 25 до 14 дипломатов, для Польши – с 50 до 18”, – отметил представитель белорусского дипломатического ведомства Анатолий Глаз. В результате Польша отозвала из Минска 30 дипломатов, Литва – пять.