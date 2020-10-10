Известные белорусские музыканты, композиторы, дирижеры записали видеообращение в поддержку их коллеги Марии Колесниковой, которая сейчас находится в заключении, передает телеграм-канал Виктора Бабарико.

В нем они высказали свою солидарность с Марией Колесниковой и всеми, кто пострадал за свою гражданскую позицию, а также призвали к неукоснительному соблюдению прав человека в нашей стране.

“Как можно творить, давать концерты, заниматься с учениками, когда каждый день ты узнаешь, что твоего знакомого, друга, соседа, врача, адвоката задержали?” – задали вопрос белорусские музыканты и потребовали: “Освободите нашу Машу!”

Вчера в поддержку белорусской активистки, музыканта Марии Колесниковой опубликовали видеоролик эстонские флейтисты, еще раз показав: для искусства, поддержки и солидарности границ не существует.

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