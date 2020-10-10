Белоруска на проспекте Независимости в Минске
Белоруска на проспекте Независимости в Минске

Сегодня традиционный субботний выход с цветами “на прогулку” прекрасных белорусок ознаменовался историческим событием: акции солидарности с белорусским народом прошли по всему миру. Женщины в странах-соседках и далеком зарубежье также вышли на улицы своих городов, чтобы сказать: мы вместе!

В МИНСКЕ женщины гуляли по городу с цветами поодиночке…

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

…и небольшими группами.

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)Маленькие минчанки также не остались в стороне.

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

Гуляющих женщин из проезжавших мимо микроавтобусов фотографировали неопознанные руки.

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

Несмотря на это, о задержаниях прогуливавшихся женщин не сообщалось.

К минчанкам присоединились жительницы крупных и не очень городов Беларуси.

ГРОДНО.

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

В ВИЛЬНЮСЕ сегодня в акции солидарности приняла участие претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская, которая также выступила перед собравшимися.

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

Присоединились к Минску и другие европейские столицы.

БЕРЛИН.

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

ВАРШАВА.

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

ЛОНДОН.

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

ПАРИЖ.

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

РИГА.

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

ТАЛЛИН.

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

КИЕВ.

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

Солидарны с белорусками также САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БОЛОНЬЯ, БРЮССЕЛЬ, КИПР, ЛОДЗЬ, СЕУЛ, ТОКИО и многие другие города во всем мире.

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

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