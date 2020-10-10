10 октября 2020 года. Женский "демарш" в Беларуси и во всем мире (большой фоторепортаж)

Сегодня традиционный субботний выход с цветами “на прогулку” прекрасных белорусок ознаменовался историческим событием: акции солидарности с белорусским народом прошли по всему миру. Женщины в странах-соседках и далеком зарубежье также вышли на улицы своих городов, чтобы сказать: мы вместе!
В МИНСКЕ женщины гуляли по городу с цветами поодиночке…
…и небольшими группами.
Маленькие минчанки также не остались в стороне.
Гуляющих женщин из проезжавших мимо микроавтобусов фотографировали неопознанные руки.
Несмотря на это, о задержаниях прогуливавшихся женщин не сообщалось.
К минчанкам присоединились жительницы крупных и не очень городов Беларуси.
ГРОДНО.
В ВИЛЬНЮСЕ сегодня в акции солидарности приняла участие претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская, которая также выступила перед собравшимися.
Присоединились к Минску и другие европейские столицы.
БЕРЛИН.
ВАРШАВА.
ЛОНДОН.
ПАРИЖ.
РИГА.
ТАЛЛИН.
КИЕВ.
Солидарны с белорусками также САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БОЛОНЬЯ, БРЮССЕЛЬ, КИПР, ЛОДЗЬ, СЕУЛ, ТОКИО и многие другие города во всем мире.