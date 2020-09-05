На этой неделе на столичном стадионе «Динамо» состоялась презентация новой игровой формы национальной сборной Беларуси по футболу.

Сергей Герасимец – лучший футболист страны 1993 года – рассказал by.tribuna.com, почему не захотел участвовать в этом мероприятии.

«Недавно представители Белорусской федерации футбола обратились ко мне с просьбой сняться в рекламном ролике для презентации новой формы сборной, – говорит Сергей. – Я отказал. Мотивировал свой отказ тем, что не могу светиться на экранах в момент, когда белорусский народ страдает. Это моя позиция.

Очевидно, руководство федерации выступает за поддержку нынешнего руководства. Но если взять по отдельности работников этой организаций, то позиция большинства будет схожа с моей. Где-то понимаю людей, не осуждаю их. Один из сотрудников федерации прямо сказал мне: «Ваш отказ от съемок – это поддержка нам».

Понимаете, та же федерация футбола состоит из людей, а не из роботов. Они же видят, что происходит в обществе. Думаю, в душе каждого работника позиция схожа с моей, но люди просто боятся ее высказать».

Сергей Герасимец отмечает, что в нынешней ситуации каждый решает сам, высказывать ли публично свои взгляды.

«Для меня важно, что я обозначил свою позицию и позицию своей семьи, – добавляет именитый футболист. – Можно сказать, камень с души упал. Не хочу находиться в стороне. Я очень люблю Беларусь. К сожалению, практически не работал в этой стране после завершения карьеры. Наверное, после этого интервью уже не буду работать. Но я выразил свое мнение и ни о чем не жалею.

Очень хочу, чтобы белорусы жили в добре и были счастливы. Уверен, этот народ не заслуживает, чтобы над ним так издевались».