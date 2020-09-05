На этой неделе ООН заявила о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными после выборов 9 августа в Беларуси. В интервью DW это подтвердила и врач-волонтер одной из минских больниц. Невролог Марина (полное имя она просила не называть) в ночь с 13 на 14 августа осматривала людей, которые выходили из Центра изоляции правонарушений (ЦИП) на Окрестина. DW спросила Марину о том, что именно она видела?

DW: Марина, с какими травмами люди выходили из изолятора? Много ли было тяжелых случаев?

— У ЦИП дежурили несколько бригад скорой помощи. Приезжали еще скорые, которые, по всей видимости, увозили с Окрестина людей в тяжелом состоянии. Вначале выпускали тех, кто, если можно так сказать, не очень пострадал: люди были с синяками, но выходили сами и довольно бодро.

После 3 часов ночи стали освобождать тех, кто был сильно избит. У них были так называемые «очки» — стекающие синяки под глазами. Такие появляются при травмах головы средней степени тяжести. Я осматривала людей с проломленным черепом, то есть была видна вмятина от удара тупым предметом.

Больше всего было обширных гематом — на туловище, ягодицах, ногах. Мы опасались, что могут быть ушибы или разрывы внутренних органов и, как следствие, внутреннее кровоизлияние. Людей почему-то очень сильно били по ногам. Там были огромные гематомы, явно не от одного удара, и различные переломы конечностей: пальцев, лучевых костей, повреждения суставов, инфицированные переломы. Были повреждения кожи, оттого что людям срезали волосы.

— Как люди получали такие травмы?

— Говорили, что били при задержаниях, били, когда стояли во дворе ЦИП, когда загоняли в камеру, каждое обращение с какой-то просьбой сопровождалось побоями. Запомнился парень, которому дреды срезали вместе с кожей головы. По его словам, сотрудники изолятора не любят людей, которые чем-то внешне отличаются: если у человека был пирсинг или татуировки, били больше других. Говорили еще, что задержанных делили на группы и помечали краской: наносили на одежду или просто на голову. Например, если при обыске в телефоне находили фото с акций протеста, белый браслет или бело-красно-белый флаг, человека помечали и избивали с особым усердием.

— Какими могут быть последствия таких травм?

— Разрывы внутренних органов могут привести к смерти от кровопотери. После черепно-мозговых травм средней степени тяжести взрослый человека может восстанавливаться год или два, могут остаться необратимые неврологические последствия на всю жизнь.

— В каком психологическом состоянии были эти люди?

— Это был шок, кто-то отказывался ехать в больницу, говорил, что сразу поедет домой. Вышел парень, закурил, и у него случился эпилептический приступ. Не исключаю, что у людей с таким диагнозом и в СИЗО случались приступы, так как противосудорожные препараты принимаются регулярно, а на Окрестина, конечно, никаких лекарств не давали. Почти все, с кем я общалась, за трое суток ели, в лучшем случае, один раз. Только пару человек сказали, что их не били. Но они попали в ЦИП 13 августа, а 14-го уже вышли.

— На этой неделе ООН заявила о 450 задокументированных случаях пыток…

— Думаю, это можно расценивать как пытки. Например, задержанные рассказывали, что в ЦИП есть свой фельдшер. По их словам, он либо вовсе не оказывал помощь, либо, если человек уже был без сознания, вызывал скорую. Мужчина говорил, что у него сломаны пальцы, а фельдшер вывернул их еще больше. Или множество людей с перебитыми руками и ногами. Даже, если предположить, что это происходило при задержании, то насколько же это было брутально! Что касается обширных гематом, такие повреждения невозможно получить от одного или пары ударов. Людей, возможно, били часами. Это отнюдь не случайные травмы.