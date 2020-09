View this post on Instagram

ИТшники, мы очень старались верить в то, что из Беларуси можно построить ИТ страну. Что ПВТ — это остров безопасности и надежности. Что если мы не лезем в политику, нас не будут трогать. Но можно ли не лезть, когда в автозаках насилуют женщин? Когда в тюрьмах пытают? Когда несовершеннолетних детей пиздят дубинками до увечий? Когда в ваших друзей и близких бросают гранаты? Когда я услышал из первых уст о пытках и избиениях, я не мог сидеть в стороне. Я высказался и сделал то, что мог. Я сделал то, что должен был сделать. Так же, как и вы — не смогли и не сможете. Поэтому и вы, по их определению, в политике. И сейчас они начали мочить мою компанию. Взяли четырех случайных и ни в чем неповинных людей и посадили их в тюрьму. Вообще без оснований. Им шьют хищение в особо крупном размере. Какое хищение? Мы частная компания. Прошли аудит месяц назад. Мы в ПВТ. Мы все делали в белую — как и вы это делаете. ВСЕ юристы от происходящего приходят в шок. Сегодня они взяли в заложники моих ребят. Завтра возьмут ваших. Или вас. Или членов ваших семей. Отмолчаться, пересидеть уже не получится. Сейчас я прошу вас о поддержке. Власть должна знать, что, в случае репрессий в ИТ, мы будем бороться. Мы будем давить экономически, политически, информационно. Мы будем переезжать, лишая режим валютной выручки и налогов. Сейчас мы должны держаться вместе. Если мы вместе, мы сможем достать ни в чем не повинных людей из тюрем. Мы сможем не допустить попадания в тюрьмы невинных людей по политическим заказам. Вместе мы — сила. Вместе мы сможем дать отпор! Savepandadoc.org #SavePandaDoc