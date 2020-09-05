Четыре сотрудника PandaDoc арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере. В компании заявляют, что это обвинение не соответствует действительности. И называют это местью за инициативу основателя компании, пишет TUT.BY.
4-го сентября стало известно, что задним числом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь. Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. К сотрудникам применена мера пресечения в виде заключение под стражу сроком на 2 месяца, — сообщили в компании.
4 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Предусмотрено наказание: лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Там заявляют, что обвинение не соответствует действительности, а вся деятельность PandaDoc велась в полном соответствии с законодательством. В компании уверены, что репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу ее основателей.
Сообщается, что под стражей находятся главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.
— Мы требуем немедленно освободить наших коллег, закрыть уголовное дело, дать компании нормально работать и приносить пользу и доход, в том числе государству.
В PandaDoc также заявляют, что предпринимают ответные шаги, а именно:
- Полностью закрывают компанию в Беларуси и перевозят более 250 сотрудников.
- Начинают активную агитацию по отъезду и основанию альтернативы Парка Высоких Технологий.
- Начинают работу с международными политическими силами, партиями, инвестиционными компаниями по распространению честной информации о реальной «белорусской инвестиционной привлекательности» и экономическом давлении на режим.
В видео в Instagram сооснователь компании Микита Микадо попросил айтишников о поддержке, чтобы власть знала, что «в случае репрессий в ИТ, мы будем бороться. Мы будем давить экономически, политически, информационно. Мы будем переезжать, лишая режим валютной выручки и налогов».
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ИТшники, мы очень старались верить в то, что из Беларуси можно построить ИТ страну. Что ПВТ — это остров безопасности и надежности. Что если мы не лезем в политику, нас не будут трогать. Но можно ли не лезть, когда в автозаках насилуют женщин? Когда в тюрьмах пытают? Когда несовершеннолетних детей пиздят дубинками до увечий? Когда в ваших друзей и близких бросают гранаты? Когда я услышал из первых уст о пытках и избиениях, я не мог сидеть в стороне. Я высказался и сделал то, что мог. Я сделал то, что должен был сделать. Так же, как и вы — не смогли и не сможете. Поэтому и вы, по их определению, в политике. И сейчас они начали мочить мою компанию. Взяли четырех случайных и ни в чем неповинных людей и посадили их в тюрьму. Вообще без оснований. Им шьют хищение в особо крупном размере. Какое хищение? Мы частная компания. Прошли аудит месяц назад. Мы в ПВТ. Мы все делали в белую — как и вы это делаете. ВСЕ юристы от происходящего приходят в шок. Сегодня они взяли в заложники моих ребят. Завтра возьмут ваших. Или вас. Или членов ваших семей. Отмолчаться, пересидеть уже не получится. Сейчас я прошу вас о поддержке. Власть должна знать, что, в случае репрессий в ИТ, мы будем бороться. Мы будем давить экономически, политически, информационно. Мы будем переезжать, лишая режим валютной выручки и налогов. Сейчас мы должны держаться вместе. Если мы вместе, мы сможем достать ни в чем не повинных людей из тюрем. Мы сможем не допустить попадания в тюрьмы невинных людей по политическим заказам. Вместе мы — сила. Вместе мы сможем дать отпор! Savepandadoc.org #SavePandaDoc
Напомним, второго сентября в минском офисе компании PandaDoc прошли обыски. Как сообщают в компании, во время обысков в офисе были заблокированы более 20 сотрудников, 7 из которых были задержаны для допроса. К некоторым сотрудникам с обысками пришли домой и забрали их оттуда. Работа белорусского офиса все это время практически полностью парализована.
Микита Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях: в частности, предлагал варианты помощи, в том числе материальныой, силовикам, которые хотят уволиться из правоохранительных органов.
Виктор Кувшинов помогал педагогам, которые были членами комиссии и стали свидетелями фальсификации выборов, подать заявление в правоохранительные органы, также обещал помочь с поиском работы в случае увольнения. В июле 2020 года Виктор был задержан бойцами ОМОНа на проспекте Независимости в Минске, когда пытался подать жалобу в Центризбирком на отказ в регистрации кандидатом в президенты Виктора Бабарико. Позже оказался в одном автозаке с родным братом, тоже айтишником. Суд назначил обоим административный арест.