5 сентября 2020 года. Белорусы продолжают выступать за перемены

Субботний день продолжил цепь событий недели. Протестовали студенты, которых жестко «принимали» силовики. Маршем за перемены ходили в Минске белорусские женщины. Снова досталось журналистам.

Женщины собрались около 15.00 возле Комаровского рынка, а затем выступили маршем в сторону площади Независимости.

Журналистов Белсата Максима Горченка и Алёну Дубовик освободили из РУВД через три часа после задержания, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Журналистку «Зелёного портала» Насту Захаревич задержали в районе универмага «Центральный» примерно в 17.00. Она находится в Центральном РУВД Минска, пока не известно, в чем её обвиняют.

Жители жилого комплекса «Каскад» в Минске продемонстрировали пример необычайной стойкости. Они снова установили большой бело-красно-белый флаг, который снимать сегодня днем приезжали сотрудники МЧС при поддержке ОМОНа. Видео: @motolkohelp.

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