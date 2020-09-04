Защитит ли профсоюз академика Мрочека?*

Председатель Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Вячеслав ШИЛО уклонился от разговора на эту тему с журналистом «Народной Воли»: сначала секретарь в приемной посоветовала позвонить через полчаса, а потом просто перестала поднимать трубку. Банальный прием, чтобы не дай Бог не сказать что-нибудь лишнее, обезопасить под собой служебное кресло.

Вот такая атмосфера в нашем обществе. Против которой в том числе и выходят люди на акции протеста. Но свою позицию об увольнении одного из лучших медиков страны господину В.Шило тем не менее придется обнародовать. В Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения поступило коллективное обращение сотрудников РНПЦ в защиту своего директора Александра Мрочека. И по закону не позже чем через две недели комитет обязан на него ответить – показать свое истинное лицо.

Минские медики – первые, кто еще 11 августа открыто стал бить в колокола и сообщать о пациентах с пулевыми ранениями, поступающих с акций протеста. Что казалось просто немыслимым! А когда в столичные больницы начали привозить изувеченных людей из районных отделов милиции и изолятора на Окрестина, врачи открыто вышли в город на акцию против насилия. Это было 12 августа, их собралось около 700 человек, среди них были и сотрудники РНПЦ «Кардиология». А 27 августа директора этого учреждения – одного из самых известных кардиологов Беларуси академика Александра Мрочека – уволили. Минздрав оставил это решение, считай, без комментариев, но, думается, одной из причин стало то, что Александр Геннадьевич

также открыто заявлял о своем протесте, и не где-нибудь, а в президентской газете «СБ. Беларусь сегодня».

Увольнение заслуженного медика с честной гражданской позицией возмутило его коллег. Спустя несколько часов после появления увольнительного приказа на защиту академика Мрочека поднялся коллектив РНПЦ «Кардиология». Медики вышли с плакатами «Увольняйте – кто будет лечить?». Сотрудники РНПЦ написали коллективное обращение в поддержку своего руководителя и направили его в несколько адресов: в Администрацию президента, Совет министров, Министерство здравоохранения, а также в Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Который, как выясняется, боится даже слово сказать в защиту своего товарища, причем самого известного доктора нашей страны. Для чего он тогда нужен вообще, этот республиканский комитет, который и существует-то на взносы медиков? Конечно, мы будем ждать официального ответа на обращение сотрудников РНПЦ «Кардиология», но начало не обнадеживает. Хотя в знак протеста доктора могут покинуть такой профсоюз, который защищает не их, а тех, кто творит беззаконие.

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Публикация — из № 70 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.