Врача-уролога задержали 2 сентября — с Окрестина увезли в больницу с переломом позвонков, ушибами, ЧМТ

Уролог 4-й городской клинической больницы Минска Алексей Белостоцкий сейчас стал пациентом больницы скорой помощи. Туда его доставили из изолятора на Окрестина 3 сентября с переломом позвонков, закрытой черепно-мозговой травмой, раной левой голени, ушибами грудного отдела и левой почки. До этого он побывал во Фрунзенском РУВД, а задержали его около станции метро «Пушкинская». По его словам, его били и в бусе после задержания, и в самом РУВД, сообщает TUT.BY.

2 сентября, говорит Алексей Белостоцкий, он в районе 19.00 вечера проезжал на машине мимо станции метро «Пушкинская» и направлялся в баню к отцу.

— Заметил, что около «Пушкинской» много людей и подумал, что, может, там медицинская помощь кому нужна. Припарковался и подошел, медицинская помощь там никому не была нужна, но люди там пытались очистить от соли мемориал, я присоединился. Один из сотрудников в форме начал отгонять: требовать документы, всячески запугивать, мол, это несанкционированное массовое мероприятие, надо его покинуть. Я подошел спокойно и попросил представиться, он сказал, что уже представлялся, но я не слышал. Потом попросил его предоставить документы, он начал в своей борзой манере отвечать, я понял, что правды не добьюсь, и отошел. Потом он стал общаться с каким-то парнем, я подошел, чтобы этого парня отвести от него, и опять спросил у него, кто он, попросил предъявить документы. Затем подъехал какой-то мужчина в костюме, попросил всех разойтись, сказал, что здесь ведутся ремонтные работы. Я спросил, а где какое-то ограждение и какой-то документ. Он сказал, что ему документ не нужен.

2 сентября, говорит Алексей Белостоцкий, он в районе 19.00 вечера проезжал на машине мимо станции метро «Пушкинская» и направлялся в баню к отцу.

— Заметил, что около «Пушкинской» много людей и подумал, что, может, там медицинская помощь кому нужна. Припарковался и подошел, медицинская помощь там никому не была нужна, но люди там пытались очистить от соли мемориал, я присоединился. Один из сотрудников в форме начал отгонять: требовать документы, всячески запугивать, мол, это несанкционированное массовое мероприятие, надо его покинуть. Я подошел спокойно и попросил представиться, он сказал, что уже представлялся, но я не слышал. Потом попросил его предоставить документы, он начал в своей борзой манере отвечать, я понял, что правды не добьюсь, и отошел. Потом он стал общаться с каким-то парнем, я подошел, чтобы этого парня отвести от него, и опять спросил у него, кто он, попросил предъявить документы. Затем подъехал какой-то мужчина в костюме, попросил всех разойтись, сказал, что здесь ведутся ремонтные работы. Я спросил, а где какое-то ограждение и какой-то документ. Он сказал, что ему документ не нужен.

Алексей отмечает, что в какой-то момент он услышал крики женщины и заметил, что в его сторону приближается примерно человек десять в гражданской одежде, кепках, масках.

— Меня люди попытались обступить, но это не помогло — меня выхватили и повели в бус два в штатском и мужчина в форме, которого я просил предъявить документы. В бусе начали избивать, мне вывернули майку на лицо, чтобы я не видел, кто бьет, один меня держал, второй взял мой телефон, и хотя он был запаролен, как-то его разблокировал и начал смотреть, кто мне писал, в каких группах я состою, а третий меня бил. Затем меня привезли в РУВД, завели, заломив руки, в комнату, бросили на пол и ударили слева и справа, потом начали опрашивать: кто, что, где был и зачем, составили протокол. Был еще сотрудник в штатском, который пришел с рацией, начал на меня кричать, сказал встать, ударил в грудь — я присел. Протоколов на меня было два: один по поводу участия в несанкционированном массовом мероприятии, второй — за неповиновение сотрудникам милиции. Пока составляли все эти протоколы, мне говорили, что сотрудники уважают врачей, их труд, и, мол, меня никуда не повезут, пару часов где-то посижу и поеду домой. Но потом меня со всеми вместе, нас было шесть задержанных, повезли на Окрестина.

По словам Алексея, у него болела спина, было больно двигаться, и он сообщил об этом в ЦИП на Окрестина, ему ответили, что вызовут скорую, затем сказали, что, может быть, сами отвезут в больницу. В итоге его отправили в камеру. Там он снова попросил сотрудников изолятора уточнить, приедет ли скорая. Ночь он провел в камере, скорая так и не приехала.

— 3 сентября с утра пришла фельдшер, она меня осмотрела, я озвучил свои жалобы, мне сказали, что будут стараться вызвать скорую. Потом был завтрак, а затем я попытался поспать, мне стало хуже: начало знобить, появились тошнота и рвота. Опять пришла фельдшер, сделала укол обезболивающего, мне стало немножко легче, боль притупилась, но тошнота и рвота все равно были. Она обмолвилась, что не могут вызвать скорую, пока нет суда. Затем меня отвели в комнату, где по видеосвязи начался суд. Копий протоколов у меня не было на руках, так как мне их не дали еще в РУВД. Я сказал судье, что ходатайствую о переносе рассмотрения дела в связи с плохим самочувствием, описал ему симптомы. Он попросил вызвать скорую и сказал, что продолжим после осмотра медиков. Скорая забрала меня в больницу.

Алексей сейчас в БСМП, говорит, что у него закрытая черепно-мозговая травма, рана левой голени, ушиб грудной клетки, переломы поясничных позвонков, ушиб левой почки. Суд не состоялся, медик полагает, что его будут судить уже после выздоровления.

Алексей Белостоцкий окончил Гомельский медуниверситет в 2012 году, интернатуру проходил в Могилевской областной больнице, потом два года по распределению работал в Быхове, затем — урологом в городском урологическом центре в Могилеве, прошел два года клинической ординатуры в Гомеле и больше года уже работает в Минске.