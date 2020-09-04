Во втором круге женского одиночного разряда Открытого чемпионата США белоруска Виктория Азаренко (N27 ВТА) встретила минимальное сопротивление со стороны соотечественницы Арины Соболенко (11) и нанесла той поражение со счетом 6:1, 6:3.

В.АЗАРЕНКО (27) — А.СОБОЛЕНКО (11) — 6:1, 6:3

Отметим, что Вика реализовала все пять предоставленных соперницей брейк-пойнтов, тогда как более высокорейтинговая и молодая оппонентка, имея аналогичное количество шансов, воспользовалась только одной подобной возможностью.

В следующем раунде Азаренко сыграет с победительницей пары Сачиа Викери (США) / Ига Светек (Польша)