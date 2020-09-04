В Жодино из-за "дестабилизации обстановки" закрыли городской телеканал

В Жодино городской телеканал «Сфера» закрыт из-за «материалов, дестабилизирующих обстановку». Перечислены конкретные причины: «репортажи и видеоролики с насильственным разгоном пикетов зарубежного происхождения», «мнения иностранных политологов», «ретрансляция материалов с запрещенных в Беларуси каналов», призывы к забастовкам. Документ публикует тг-канал @motolkohelp, сообщает Еврорадио.

Жодинский телеканал «Сфера» приостановил вещание в пятницу, 14 августа. Его директор Эльшад Акберов был уволен. Последней каплей для властей стала трансляция обращения бывших жодинских милиционеров к своим коллегам, а также передач российских блогеров Ильи Варламова и Максима Каца.