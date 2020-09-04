Претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская выступила на заседании Совета Безопасности ООН.
Рассмотрение ситуации в Беларуси было инициировано Эстонией, организовано – членами Совета Безопасности из США и Великобритании, а также представителями Канады, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Украины.
Светлана Тихановская призвала ООН:
◦ осудить чрезмерное применение силы белорусскими спецслужбами против протестующих;
◦ созвать специальное заседание Совета ООН по правам человека для обсуждения ситуации с правами человека в Беларуси;
◦ незамедлительно направить в Беларусь международную мониторинговую миссию для документирования ситуации на местах.