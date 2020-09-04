Претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская выступила на заседании Совета Безопасности ООН.

Рассмотрение ситуации в Беларуси было инициировано Эстонией, организовано – членами Совета Безопасности из США и Великобритании, а также представителями Канады, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Украины.

Светлана Тихановская призвала ООН:

◦ осудить чрезмерное применение силы белорусскими спецслужбами против протестующих;

◦ созвать специальное заседание Совета ООН по правам человека для обсуждения ситуации с правами человека в Беларуси;

◦ незамедлительно направить в Беларусь международную мониторинговую миссию для документирования ситуации на местах.