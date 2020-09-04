Суд Московского района Минска 4 сентября вынес приговор хоккеистам Александру Сырею, Сергею Шелегу, Никите Устиненко и Алексею Иванову, которые обвинялись в противоправном влияния на ход матча чемпионата Беларуси по хоккею «Динамо-Молодечно» — «Могилев» (5:6) в ноябре 2019 года, а также в распространении порнографии.

Сырея и Шелега суд приговорил к наказанию в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком два года и отсрочкой приговора. Кроме того, оба хоккеиста оштрафованы на 100 базовых величин каждый (2700 белорусских рублей).

Иванов оштрафован на 500 базовых величин (13500 рублей).

В отношении Устиненко прекращено производство по уголовному делу в соответствии с законом «Об амнистии в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».