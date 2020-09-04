На заседании Верховной Рады 4 сентября народные депутаты Украины, представляющие практически все фракции и группы, выступили в поддержку протестующих в Беларуси.

Видео опубликовал в Facebook народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. Парламентарии подошли к трибуне с символом протестов – национальными бело-красно-белыми флагами Беларуси.

По очереди в поддержку белорусского народа выступили представители фракций «Европейская солидарность», «Слуга народа», «Батьківщина», «Голос», группы «Партия «За майбутнє», некоторые обращались на белорусском языке.

Депутаты призвали провести новые свободные выборы в Беларуси и осудили применение насилия к протестующим. Народный депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук сообщила в Facebook, что возле трибуны были представители всех фракций и групп, кроме «Оппозиционной платформы – За жизнь».