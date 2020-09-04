Непростые белорусско-литовские отношения пока никак не влияют на наращивание белорусского транзита через Литву. И скорее всего, в ближайшее время не повлияют.

Такой вывод можно сделать из нового исследования «Беларусь и портовая инфраструктура Прибалтики», подготовленного «Научно-исследовательским центром проблем интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза «Союзный нарратив 2050» (СОНАР-2050)».

Политический конфликт

Данное исследование весьма актуально в связи с новым витком напряженности в отношениях Литвы и Беларуси. Сперва Литва признала выборы в Беларуси нечестными и несправедливыми, и сделала невъездными 30 белорусских чиновников во главе с Александром Лукашенко, ответственных за фальсификации и насилие над протестующими. К этим санкциям присоединилась Латвия и Эстония.

Затем страны Балтии приняли единогласное решение не покупать у Беларуси электроэнергию после запуска АЭС.

Александр Лукашенко отреагировал на такие шаги весьма бурно.

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции… Они зажрались и забыли, что такое Беларусь… Мы им покажем, что такое санкции», – заявил Александр Лукашенко.

Он поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. «Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30 % литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», – пригрозил Лукашенко и сообщил, что может закрыть границу «под Брестом и Гродно».

И вот по итогам встречи Александра Лукашенко и Михаила Мишустина, которая прошла в Минске 3 сентября, Россия и Беларусь вновь начали прорабатывать вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Литовская оценка

В 2019 году объем белорусского экспорта через клайпедский порт был рекордным: 14,1 миллиона тонн (30,5%) пришлись на белорусские грузы. Однако вряд ли услуги по их транзиту, перегрузке и т.д. дают Литве даже 1 % от бюджета. Это подтвердили и европейские экономисты, сообщает myfin.by.

По словам Нериюса Мачюлиса, главного экономиста Swedbank, Лукашенко ошибся в оценке в 1000 раз. «Белорусские товаропотоки формируют не 30 % литовского бюджета, а около 0,03 %», – написал он на своей страничке в Facebook. Отметим, что принятый Сеймом Литвы государственный бюджет на 2020 год подразумевает доходы в размере 11,559 млрд евро.

Еще один эксперт, главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас, привел данные, подтверждающие слова Мачюлиса. «Весь литовский экспорт транспортных услуг в Беларусь (включая и дорожный транспорт) в 2019 году составил 380 млн евро, то есть около 0,8% ВВП», – заявил он.

Попытки переориентации

Как пишет СОНАР, о том, что за недружественные шаги Вильнюса Минск перенаправит транзитный поток в обход Литвы, с разной периодичностью говорится уже много лет. Ещё в 2012 г. в литовских СМИ цитировали заявления Александра Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным. Тогда сообщалось, что президент Беларуси дал распоряжение проработать переориентацию белорусских морских грузов из портов Прибалтики в СанктПетербург. Но уже тогда, в 2012 г., в Литве предполагали, что это всего лишь «давление с целью снижения железнодорожных тарифов». «С точки зрения и экономики, и логистики перенаправление грузов на СанктПетербург невыгодно. Это очевидно. До Клайпеды намного ближе, в нашем порту грузы диверсифицированы, чего нет у других соседей. Зимой перевалка грузов через российский порт ещё больше удорожается из-за ледовой обстановки. Было время, когда тракторы и другую автотехнику белорусы везли через Санкт-Петербург. Но три года назад эти перевозки вернулись в Клайпеду, где делают их дешевле и качественнее», — говорил тогдашний глава порта Эугениюс Гентвилас.

Очередной «звоночек» прозвенел в 2017 г., когда на тот момент посол Беларуси в Литве Александр Король намекнул, что политическая позиция Литвы может навредить экономическим отношениям.

Уже через год дипломатические намёки со стороны Беларуси сменились прямыми угрозами. Назначая нового посла Беларуси в Латвии, президент Александр Лукашенко поручил проработать возможности переориентирования транзитного потока. «Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет, и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию. Надо сделать так, чтобы эта республика удовольствие получала от сотрудничества с Беларусью. Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определённый (и немалый) эффект», — заявил Александр Лукашенко.

Выгода Беларуси

«В итоге на сегодняшний день белорусские грузы не только не ушли из Литвы, но объёмы их продолжают наращиваться. В порту Клайпеды их доля практически вплотную подошла к 50 % от всего грузооборота. Официально белорусские грузы составляют порядка 30–35 % от всего грузооборота, однако часть их скрывается в запутанных схемах местных формально литовских компаний, которые аффилированы с белорусскими госпредприятиями», — пишут аналитики СОНАР.

Первая и главная причина выгоды порта Клайпеды – близость к Беларуси.

«Рынок динамичный и каждый год меняется по причинам, которые не зависят от перевозчиков. Но у литовского направления перспектива есть, так как основные грузоотправители — «Беларуськалий», «Гродно Азот», Гомельский химический завод, деревообрабатывающая и строительная отрасли — из года в год показывают динамику роста на литовском направлении. Их привлекают близость порта, премиальный рынок, отсутствие очередей. Тут никто не может конкурировать», — говорил представитель БелЖД Александр Невмержицкий.

То есть при переориентации на другие порты, например, российские, грузоотправители понесут дополнительные убытки и совершенно не факт, что их продукция окажется конкурентоспособной и востребованной на внешних рынках.

Вторая причина — белорусский бизнес не только направляет грузовой поток в сторону Клайпеды, но и активно инвестирует в самом порту. «Беларуськалий» является одним из собственников акций одного из ключевых терминалов насыпных грузов BKT, 98 % всего оборота которого составляет солигорская соль. «Беларуськалию» принадлежит 30% акций терминала, а потому было бы странно, если бы белорусское предприятие отказалось от его использования.

Выводы СОНАР

Как отмечают российские эксперты, официальные межгосударственные отношения, которые обе страны называют непростыми в первую очередь из-за споров вокруг БелАЭС, пока никак не влияют на наращивание белорусского транзита через Литву. Сомнительно, что эта ситуация может как-то измениться в краткосрочной перспективе. Слишком глубокие корни в порту Клайпеды пустил белорусский бизнес за два десятилетия. Выкуплены акции одного из ключевых терминалов, годами отлаживались схемы транзита, белорусский бизнес чувствует себя в порту хозяином положения. Разорвать эту цепь способны только действительно масштабные геополитические изменения.

Несмотря на постоянную критику Беларуси со стороны Литвы, литовские власти чётко демонстрируют заинтересованность в дальнейшем наращивании грузопотока из Беларуси. Попытки Латвии переманить грузопотоки пока не увенчались успехом.

В связи с сокращением транзита российских грузов в портах Латвии и Эстонии конкуренция за белорусский транзит в Прибалтике будет только нарастать. Рига пока не может предложить экономические аргументы, которые способны поменять ситуацию, однако в августе 2020 г. планируется пуск БелАЭС, а с 2021 года — полноценная промышленная эксплуатация. Тем не менее у Латвии нет ЛЭП с Беларусью, которые способны наладить полноценный экспорт белорусской электроэнергии на рынок Прибалтики, а Литва законодательно запретила попадание такого электричества на свою территорию.

«В ближайшие годы ситуация может драматическим образом измениться, и на это может повлиять целый список различных факторов — от успешной реализации проекта порта в российском Приморске, что позволит полностью отказаться от транзита российских грузов через порты Латвии и Эстонии, до наращивания оборотов польских портов, новых импульсов в Калининграде или прихода Китая на Балтику», — полагают эксперты СОНАР.