Россия и Беларусь достигли договоренностей по оплате энергоносителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на переговорах российской и белорусской правительственных делегаций в Минске.

«Хотел бы поприветствовать решения, которые сегодня были приняты по нашим взаимным вопросам, связанным с оплатой энергоносителей. Мы достигли с вами всех договоренностей», — цитирует Мишустина БелТА.

Российский премьер не стал раскрывать суть договоренностей. При этом он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы вывести сотрудничество с Беларусью на более высокий уровень и реализовать лучшие практики в отраслевом взаимодействии двух стран.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак привел обновленную информацию о ситуации с оплатой поставляемого в республику газа.

По его словам, стороны, в частности, договорились в ближайшее время урегулировать вопрос во взаиморасчетах за поставленный газ. «Здесь необходимо провести сверку. Есть, с одной стороны, задолженность в размере $328 млн за поставки газа. В том числе есть предоплата в размере $101 млн. Это две цифры, которые сегодня учитываются во взаиморасчетах», — уточнил министр.

«Мы будем в ближайшее время обсуждать условия поставок нефти и газа на 2021-й и последующие годы. Конечно, для нас очень важно, чтобы у нас были стабильные долгосрочные отношения по поставкам нефти, газа. Сегодня все эти вопросы обсуждались. Также в конструктивном ключе. Председателями правительств даны поручения в кратчайшие сроки вступить в переговоры с учетом достигнутых договоренностей», — отметил Новак.

Отвечая на вопрос, может ли для Беларуси в 2021 году снизиться цена на природный газ, которая в текущем году составляет $127 за тыс. куб. м, российский министр сказал: «Это предмет переговоров в первую очередь на уровне компаний — поставщиков газа и покупателей в Беларуси».