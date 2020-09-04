Телеграм-канал «Пул первого» опубликовал «тот самый перехваченный разговор Варшавы и Берлина», о котором накануне Александр Лукашенко говорил российскому премьеру Михаилу Мишустину. В нем – и об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, и о крепком орешке Лукашенко. Вот что пишет по этому поводу политический обозреватель Александр Класковский.

«Разговор Берлина и Варшавы», перехваченный Минском, — это, конечно, шедевр.

За минуту разговора Майк и Ник (у меня только один вопрос: почему не Бим и Бом?), изъясняясь в стиле «СБ. Беларусь сегодня», выдают на-гора невообразимое количество месседжей, льющих воду на мельницу Лукашенко. И какой он крепкий орешек, и как верны ему чиновники и военные, и как обломался Запад со своими коварными планами против Беларуси.

Ну, и вишенка на торте — фраза, мастерски связывающая отравление Навального с задачей спасения Лукашенко: «Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».

Лукашенко вчера процитировал эту фразу российскому премьеру Мишустину. Это пиаровский выстрел, который по замыслу должен убить двух зайцев. Во-первых, белорусский правитель показывает, как старательно он помогает Кремлю отмыться от обвинений в отравлении неугодных персон. Во-вторых, он как бы подначивает Путина: видишь, враги хотят вбить между нами клин, но ты же не спасуешь, не поддашься, поддержишь! Поддержишь же?!

Короче, Майк и Ник заслуживают орденов от Лукашенко. Это новая вершина после фрау А. из Берлина (помните, с ее письма в Администрацию президента заварилось дело «Белого легиона» в 2017 году?).