«Первая граната попала в меня»: история жителя Кобрина, которого ранило 10 августа и который до сих пор в больнице

В Кобрине ему удалили многочисленные осколки гранаты, в Бресте пересадили кожу, но нужна еще операция на барабанной перепонке.

«Политравма, термический ожог передней брюшной стенки, правой руки, обеих ног, 1-2 степени 12%. Рваные раны передней брюшной стенки, правого бедра, множественные ссадины левого бедра и правой руки», – так звучит диагноз, который кобринчанину Владимиру Тарасюку поставили в районной больнице. Туда его, раненного светошумовой гранатой, 10 августа привез активист движения против аккумуляторного завода Владимир Мороз.

Вечером понедельника, когда по всей Беларуси второй день шли акции протеста против результатов президентских выборов, жена попросила Владимира съездить в магазин. Мужчина взял велосипед и поехал.

«Мне как раз брат позвонил, мы с ним пересеклись в парке, поговорили немного о своих делах, услышали какие-то крики и пошли на шум. А я, когда выезжал на улицу, немножко повредил велосипед, он не ехал, и мне пришлось задержаться, чтобы его исправить. Брат к этому времени ушел вперед. Когда я вышел на площадь, увидел там ОМОН и толпу людей напротив них», – рассказывает Владимир.

Вспоминая о событиях того вечера, мужчина говорит, что люди аплодировали, скандировали: «Милиция с народом!», «Сложи щиты!»

«Я хорошо видел и ОМОН, и людей, поэтому точно знаю, что провокации со стороны толпы не было – хоть в этом меня и пытался убедить следователь, который приходил ко мне в больницу», – говорит кобринчанин.

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По его словам, протестующие стояли в отдалении от экипированных сотрудников милиции, а сам он – примерно в пяти метрах от демонстрантов на тротуаре. Когда мужчина двинулся в сторону толпы, внезапно раздались выстрелы.

«Первая граната попала в меня. Она ударилась о раму велосипеда и разорвалась. Секунд 30 я вообще ничего не видел, была дикая боль в глазах, в ушах. Первое ощущение было, что мне распороло живот. Я начал ощупывать живот – внутренности вроде на месте, но почувствовал, что в животе есть дырки», – рассказывает пострадавший.

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Он признается, что восстановить в подробностях то, что было сразу после ранения, не может – во всяком случае, пока: «Кто-то говорил, что меня отбросило взрывной волной и я упал, но я этого не помню. Когда я немножко пришел в себя, то поднял велосипед. Тут подбежал брат, другие люди. Брат остановил машину (за рулем оказался «аккумуляторщик» Владимир Мороз – прим. ред.) и сказал, что подъедет позже, так как надо было забрать велосипед, а меня сразу же отвезли в больницу. Я еще помню, когда в машине ехал, водитель у меня что-то спрашивал, а с меня кровь течет. Я говорю: «Машину сейчас испачкаю». А он: «Это мелочи, главное – тебя довезти быстрее».

В Кобринской больнице пострадавшего срочно прооперировали, достали осколки и положили в реанимацию. Сколько всего было осколков, Владимир не знает, но, судя по фото, – много.

На следующий день его перевели в обычную палату и стал вопрос о транспортировке в ожоговое отделение в Брест. С 13 августа мужчина находится на лечении в областной больнице.

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Днем 1 сентября, когда у детей Владимира начался новый учебный год, ему сделали операцию по пересадке кожи на ноги и руки.

«Во время пересадки кожи еще один осколок с руки достали. Врачи говорят, что шрамы от ран останутся, а от ожогов больших рубцов не будет», – рассказывает кобринчанин.

Все это время он на обезболивающих. Правда, последние дни старается брать их только на ночь, чтобы поспать. Днем он терпит боль.

За время, что Владимир находится в больницах, термические ожоги немного зажили, но надо долечивать раны. Кроме того, у мужчины разрыв двух барабанных перепонок. И если по правой прогноз врачей благоприятный – она должна срастись сама, то левую нужно оперировать.

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«Я слышу, но у меня постоянно в голове какой-то шум и заложенность ушей. Вот я сейчас с вами разговариваю – у меня телефон стоит на полной громкости. Когда с людьми разговариваю, тоже иногда приходится переспрашивать, – признается кобринчанин. – Конечно, по сравнению с тем, как было сразу после ранения, слышу немножко лучше, но полностью слух не восстановился. Правое ухо до сих пор заложено».

По словам Владимира, следователь к нему приходил только один раз: на следующий день после того, как его жена написала заявление в Следственный комитет.

В ожоговом отделении Владимиру придется провести еще минимум восемь дней. Когда отец четверых детей сможет вернуться к работе, неизвестно. Сначала нужно закончить лечение, решить вопрос со слухом, восстановиться: «Я понимаю, что надо как можно быстрее, потому что у меня семья, дети, мне нужно их содержать».

Помочь Владимиру и его семье можно, перечислив деньги на карту:

Номер карты: 5299 2283 1100 0042 (Белгазпромбанк)

Держатель: VLADIMIR TARASIUK

Срок действия: 11/24

Фото и видео предоставлены героем публикации