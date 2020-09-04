«Министерство культуры имеет несколько планов, как возобновить работу Купаловского театра», — заявил министр культуры Юрий Бондарь в эфире канала СТВ. Также он прокомментировал слова Александра Лукашенко о старейшем белорусском театральном коллективе, пишет TUT.BY.

— По Купаловскому театру ситуация особая. Она небезнадежная, Министерство культуры имеет несколько планов, как возобновить работу Купаловского театра. Но я думаю, что сейчас, конечно, необходимо подождать, успокоиться, сделать выводы из всей этой ситуации и определиться с моделью возобновления деятельности Купаловского театра в 2020 году, — заявил Бондарь.

21 августа ситуацию в Купаловском прокомментировал Александр Лукашенко.

— Я им сейчас предоставлю (и предоставил уже) полную свободу. Есть коллектив, заявляйте в Америку, что привезете туда спектакль, езжайте туда и ставьте спектакль. Вам заплатят доллар — поделите, заплатят тысячу долларов — тысячу поделите. Не примут вас — ну это же рынок. Съездите в Россию, поставьте спектакль. То есть полная свобода, летайте, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться. И рыночные отношения: сколько заработали, столько и получите, — высказался Лукашенко.

По его словам, государство дотирует сферу культуры, в том числе театральные коллективы, но теперь будет «полная свобода и рыночные отношения».

— Что хотели, то и организуем им, — добавил Лукашенко.

СТВ спросил у Бондаря, смогут ли купаловцы «арендовать сцену белорусского театра, продавать билеты, зарабатывать»?

— На тех же условиях, что и все остальные субъекты театральной деятельности. В Беларуси существует несколько независимых театров, то есть театров, которые действуют на экономических принципах и не получают дотацию из республиканского бюджета. Наверное, этот путь труппе придется пройти для того, чтобы понять, что поддержка государства нашему театральному искусству — это основа сегодня для полноценного функционирования коллективов.

Я напомню, что государственные театры получают сегодня субсидию в среднем около 64%. Это значительные деньги. Надо не забывать о том, что государство привело на высочайший уровень материально-техническое оснащение белорусских театров. И того же Купаловского, Большого театра Беларуси, областных театров. Это огромные инвестиции, которые позволили сделать театральные площадки одними из лучших в Европе.

Cуществует и альтернативный вариант в дальнейшей судьбе Купаловского театра. 3 сентября Павел Латушко, экс-директор Купаловского и член президиума Координационного совета, написал в своем телеграм-канале, что встречался с министром культуры Польши Петром Глинским и обсуждал возможность организации гастролей артистов Купаловского.

Актеры и сотрудники Купаловского, с которыми общался TUT.BY, говорят о таких планах неопределенно. По их словам, конкретики пока нет. Сами они хотели бы работать в Беларуси.

26 августа из Купаловского театра были уволены 58 человек, которые ранее написали соответствующие заявления. Из них 36 человек — актеры, остальные — сотрудники театра. 27 августа TUT.BY стал свидетелем ухода купаловцев из родного здания.

2 сентября, из театра уволились шесть человек: народные артисты Беларуси Виктор Манаев и Александр Подобед, актеры Евгения Адаменко, Марта Голубева, Диана Каминская и Николай Кучиц.

Теперь в труппе театра осталось 15 человек. Играть спектакли некому. В итоге Купаловский театр отменил показы всех спектаклей до конца ноября.