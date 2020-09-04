Светлана Тихановская дала интервью NHK в четверг в Литве. Она бежала в эту соседнюю с Беларусью страну после президентских выборов в прошлом месяце, на которых она выступала главным оппонентом Александра Лукашенко.

Лукашенко заявляет, что он был переизбран на шестой президентский срок, однако оппозиция утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. В Беларуси продолжаются протесты с требованиями отставки Лукашенко.

Тихановская сказала, что народ является движущей силой выступлений, которые проходят каждый день, чтобы оказать достаточно сильное давление на Лукашенко. Она заявила, что протесты не прекратятся.

Тихановская прокомментировала предложение Лукашенко провести новые президентские выборы после внесения поправок в конституцию.

По словам Тихановской, повторное голосование должно пройти до обсуждения конституционных поправок. Она заявила, что народ не согласится с предлагаемым Лукашенко подходом, так как на это уйдет продолжительное время.