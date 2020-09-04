4 сентября в Москве состоялось совместное заседание министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств, государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Как сообщается на сайте Министерства обороны Беларуси, в нем приняла участие делегация Вооруженных сил страны во главе с министром обороны генерал-майором Виктором Хрениным.

В сообщении Минобороны Беларуси рассказывается, о чем говорил Хренин, выступая на заседании в российской столице. Приводим цитату из этого текста дословно.

«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти. Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола.

Глава белорусской военной делегации, выразил слова признательности военно-политическому руководству России и Китая, а также другим государствам, присутствующим на совместном заседании и оказавшим помощь Республике Беларусь в непростое для нее время.

Наряду с этим в своем выступлении Министр обороны Республики Беларусь также отметил, что сейчас определенные силы на Западе, потерпев неудачу в попытке организации «цветной революции», переходят уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления. Сегодня идет жесткая борьба за завоевание информационного превосходства.

Не остается в стороне и военная составляющая. За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла в 17 раз и возросла до 10 тысяч военнослужащих. В непосредственной близости от границы белорусского государства осуществляется концентрация боевой техники и личного состава, в том числе армии США. Проходят крупномасштабные многонациональные учения стран – членов НАТО, количество которых только в этом году на территории сопредельных с Республикой Беларусь государств НАТО увеличилось в 5 раз».

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