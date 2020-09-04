Экс-помощница Виктора Бабарико, которая на этой неделе вышла на свободу из следственного изолятора КГБ, рассказала «Народной Воле» о себе, семье и времени, которое провела в СИЗО.
Елена Карагачева проработала в «Белгазпромбанке» более 20 лет, последние два года была помощницей Виктора Бабарико.
Ее задержали 1 июля, а 9 июля стало известно, что женщине предъявили обвинение. Елену Карагачеву, которую правозащитники признали политзаключенной, подозревают в уклонении от уплаты налогов.
– Честно говоря, изменение меры пресечения было для меня полной неожиданностью, – говорит Елена Ивановна. – За день до этого ко мне приходил адвокат. Ранее он обжаловал мое нахождение под стражей, но получил ответ от представителя следственной группы, которая занимается этим делом, что в изменении меры пресечения отказано. Когда узнала, была просто в трансе!
И вдруг 1 сентября после 16.00 вызывают и сообщают, что меня отпускают домой под подписку о невыезде.
– В итоге в СИЗО КГБ вы провели ровно два месяца…
– К такому зигзагу судьбы, конечно, заранее не подготовишься, но и в следственном изоляторе было терпимо.
– Сколько человек находилось с вами в камере?
– Сначала четыре человека, в то время я была «на вертолете». Если кто не знает, то «вертолет» – это доска, которую кладут на пол на свободное место в камере, и таким образом появляется дополнительное спальное место.
В СИЗО КГБ разрешено спать днем, так что даже «вертолет» меня особо не смущал. Но где-то через три недели одного человека из нашей камеры перевели, и я оказалась на нормальных нарах.
Кстати, на еду тоже жаловаться особо не приходилось. Был даже президентский ужин – картошка и селедка.
– Находясь в изоляторе, были в курсе того, что происходит в стране?
– Моя соседка получала одну негосударственную газету, оттуда информацию и черпали. Был еще и телевизор, но там новости в основном были односторонние. Так что находила возможность и почитать, и посмотреть, и сравнить.
Но после выборов, насколько известно, независимые СМИ попали под репрессии, и та же газета к нам перестала приходить.
Хотя книги были, в СИЗО довольно приличная библиотека. Есть много классиков, современных авторов. Видимо, клиенты изолятора просто оставляют эти книги местной
библиотеке, и таким образом она постоянно обновляется.
Я, например, с удовольствием прочитала произведения Эфраима Севелы, там много вещей, которые можно спроецировать на нашу действительность.
– Писем много получали?
– Безусловно, поддерживали близкие, знакомые, бывшие коллеги из банка. Каждое слово в поддержку – это очень важно. Помогало, вдохновляло…
Но самым сложным в эти два месяца было осознание того, что никакой вины за собой я не чувствую, но при этом нужно сидеть за решеткой. То есть ты ведешь правильный образ жизни, не нарушаешь никаких законов, а тебя пытаются в чем-то обвинить.
Психологически это нелегко для любого человека. Но благодаря поддержке людей, которые были рядом, и с этим удавалось справиться.
– Вы отработали в «Белгазпромбанке» около 20 лет…
– В мае этого года был 21 год, а в июне я уволилась. И, безусловно, никто не мог предвидеть, как будут развиваться события после того, как Виктор Бабарико заявил о своих президентских амбициях.
Я всегда видела своего шефа хорошим руководителем, который честно ведет бизнес, любит свою страну и желает блага ей и своему народу. Это было видно еще до того, как он изъявил желание вступить в эту гонку.
Поэтому все эти задержания и аресты еще до выборов были полной неожиданностью. В том числе и для Виктора Бабарико, потому что он делился со мной своими рассуждениями. Он упоминал, что его предупреждали о возможных репрессиях, но Виктор Дмитриевич всегда говорил так: «За мной нет никаких грехов. За что меня арестовывать?»
То есть, Виктор Бабарико не верил, что его могут арестовать, а уж я – тем более. Но… Случилось то, что случилось.
– Вы были помощницей Виктора Бабарико последние два года?
– Последние пять лет я работала в должности помощника-референта, но и до этого исполняла обязанности личного помощника председателя правления банка. Готовила корреспонденцию, обрабатывала документы, организовывала встречи, совещания и поездки. Одним словом, занималась организационными вопросами, которые никак не касались финансовых дел.
– Продолжаете общаться с сотрудниками «Белгазпромбанка»?
– Там осталось много друзей, которые на протяжении последнего времени поддерживали меня письмами, так что, безусловно, связь осталась.
Но я только вышла на свободу, поэтому не владею всей информацией, что сейчас происходит в банке.
Хотя лично у меня по поводу будущего «Белгазпромбанка» нет оптимистичных прогнозов. Разрушено то, что создавалось десятилетиями. Банк был единым сплоченным органом, которому в этом году должно было исполниться 30 лет. И то, что с ним случилось, – это печально и болезненно.
– Как семья пережила время, которое вы провели в СИЗО КГБ?
– Сложно было всем. Кстати, муж Игорь и сейчас продолжает трудиться в структуре Службы безопасности «Белгазпромбанка». Сын работает в иностранной компании в сфере IT-технологий. Ждали, верили…
– Близкие не ожидали вашего возвращения домой?
– Никто этого не ожидал, потому что накануне супруг тоже узнал, что мне отказано в изменении меры пресечения. Так что мое освобождение для Игоря было приятной неожиданностью.
– Но праздничный ужин успел приготовить?
– Знаете, чего мне больше всего хотелось на ужин после выхода из изолятора? Обыкновенных куриных яиц! К сожалению, в СИЗО этот продукт нельзя передавать ни в каком виде.
– Сейчас вы находитесь под подпиской о невыезде, но остаетесь в статусе обвиняемой. Чем планируете заниматься в ближайшее время?
– Пока что не решила. Думаю, сначала нужно осмотреться…
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Публикация — из № 70 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.