Белорусская группа J:Морс записала песню и клип, посвященные протестам в Беларуси летом 2020 года.

«Поток зла и несправедливости, вызывающий у нас ярость, боль и страх, взял свое начало не вчера. Все это происходило в стране и раньше. Просто размазывалось по временной оси, порой — гуще, порой — до прозрачности. У белорусов высокий болевой порог. Мы и вправду спокойные и терпеливые люди. Понадобились десятилетия, чтобы поднять головы и устроить перекличку национального масштаба. Долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся. Едва ли теперь станут мыслить, чувствовать и поступать иначе Денис Дудинский, Дима Кохно и многие, многие другие, вернувшись к нам. Едва ли перестанут честно выполнять свою работу задержанные журналисты», — заявил в Facebook лидер группы Владимир Пугач.

Он также выказал «низкий поклон тем, кто уже десять, пятнадцать и двадцать лет назад находил в себе силы, превозмогая страх, рискуя и жертвуя собой, отстаивать наши права. Спасибо вам и простите, что так долго вас догоняли».