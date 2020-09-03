Задержаны уволенные за свои высказывания с телевидения Денис Дудинский и Дмитрий Кохно

В Минске задержаны шоумены и ведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно. Причины задержания, а также что за силовые ведомства к этому причастны — пока неизвестно, сообщает TUT.BY.

Что Денис Дудинский задержан, нам подтвердил источник. Обстоятельства произошедшего он не сообщил.

Что касается Дмитрия Кохно, то, как пишет телеграм-канал «МотолькоПомоги», его задержали, когда он выходил из подъезда и садился в машину: «Подъехал черный микроавтобус, выбежал отряд в полном обмундировании, маму оставили, а Дмитрия затащили в бус».

Ведущий телепередачи «Удача в придачу» на телеканале ОНТ Дмитрий Кохно остался без эфиров после эмоционального поста в соцсетях по поводу задержаний возле магазина Symbal.by. Позже он обратился с открытым письмом к коллегам, которые еще работают на белорусском телевидении. Тех, кто «не может нормально спать по ночам», шоумен призвал «сделать шаг, без скандалов и громких заявлений», то есть уволиться. Дмитрий пообещал, что лично вступится за каждого из них.

Дудинский также пострадал из-за открытого выражения своего мнения. После поста Дениса о задержаниях возле магазина Symbal.by стало известно, что он с женой Екатериной Раецкой отстранен от ведения «Славянского базара». Позже стало известно, что его уволили с БТ.

Напомним, 1 сентября, посещая Барановичи, Лукашенко прокомментировал ситуацию ухода журналистов из государственных СМИ. Он заявил, что они «хайпанули» на ситуации. По его мнению, журналисты заранее приняли решение покинуть свои телеканалы и просто ждали момента, чтобы вернуться уже на нагретые места.

— И не надо придумывать, что пошла какая-то волна — кого-то обидели, кого-то избили. Не в этом дело. Они давно знали, что надо делать. Пусть делают, мы им дали свободу, — заявил Лукашенко.