Белорусские власти разрабатывают меры по защите прав работающих граждан.

Как следует из подготовленного Минтруда и соцзащиты проекта указа президента Беларуси, с текстом которого ознакомился «Интерфакс», «в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней работник имеет право, известив нанимателя в письменной форме за один день, приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы».

При этом работник имеет право отсутствовать на рабочем месте в период приостановления работы, но средний заработок за ним не сохраняется. Кроме того, в период приостановления работы работникам разрешат работать полный день по совместительству.

В соответствии с проектом указа, наниматель должен будет «с уведомлением о вручении» сообщить работнику не позднее, чем за два дня о дате выплаты зарплаты. В этом случае работник обязан выйти на работу «не позднее следующего рабочего дня после дня выплаты заработной платы в полном объеме», отмечается в документе.

Между тем, в проекте оговаривается, что в ряде случаев не допускается приостановление работы. Перечень таких случаев определит правительство. В качестве компенсации за задержку выплаты зарплаты работникам таких предприятий планируется выплачивать компенсацию в размере 3% от оклада за каждый рабочий день задержки.

Кроме того, соответствии с проектом, планируется ужесточить порядок действия гражданско-правовых договоров. В частности, нанимателям будет запрещено заключение таких договоров, если в штате предприятия есть сотрудники, тарифно-квалификационные характеристики которых «содержат аналогичные трудовые функции». Также будет запрещено одновременное заключение или действие договоров с двумя и более гражданами на выполнение одинаковых работ. При нарушении данного порядка нанимателя оштрафуют.

Кроме того, департамент госинспекции труда Минтруда получит право получать от банков сведения о выплате зарплаты.

Как сообщалось, в Беларуси после президентских выборов 9 августа продолжается внутриполитический кризис, который частично перерос в забастовочное движение. Во второй-третьей декаде августа ряд крупных промпредприятий объявлял о забастовках, но в конце месяца правительство отчиталось о регулярной работе системообразующих предприятий.

Между тем, эксперты ожидают значительного ухудшения экономической ситуации в Беларуси в самое ближайшее время. Ряд крупных банков приостановил или ограничил потребительское кредитование. Рейтинговые агентства озабочены перспективами сохранения ликвидности в банках с учетом политического кризиса. Так, международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service поставило на пересмотр с возможностью снижения долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте трех крупнейших белорусских госбанков — Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка.

Moody’s увязывает свои действия в отношении рейтингов госбанков с ростом рисков ликвидности на фоне политической нестабильности в стране. «После президентских выборов 9 августа в Беларуси наблюдались массовые беспорядки. Повышенная политическая нестабильность отражается на межбанковском рынке и поведении части вкладчиков, которое увеличивает давление на банковскую ликвидность», — говорится в пресс-релизе.

При этом эксперты Moody’s уверены, что «длительные политические беспорядки будут разрушительными для экономики, уже пострадавшей от вспышки коронавируса». Они считают, что в течение ближайших месяцев произойдет более значительное ухудшение качества активов этих банков, чем ожидалось ранее.