3 сентября в Минске продолжаются задержания за участие в мирных акциях.

В Минске возле посольства Российской Федерации задержали Валентину Голубеву, которая вышла на одиночий пикет.

Преподавательница английского языка, ранее преподававшая в Минском государственном лингвистическом университете, вышла к посольству с плакатом с надписью «Лучшая помощь РФ — не поддерживать диктатора».

После пикета к ней подошли милиционеры и задержали.

Сейчас ее сын и адвокат ищут информацию о том, в какое РУВД ее увезли.