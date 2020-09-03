Тихановская о встрече Лукашенко с Мишустиным: суверенитет не предмет торга

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что суверенитет республики не может быть предметом торга и переговоров.

«Я всегда говорила и повторяю, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга. Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством. Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии», — так прокомментировала Тихановская встречу Александра Лукашенко с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, передает «Интерфакс».

В четверг, 3 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с Александром Лукашенко заявил, что Россия поддерживает независимость и территориальную целостность Беларуси, пишет DW.

По словам главы российского правительства, в сложившейся ситуации необходимо «отказаться от всякого рода угроз, применения односторонних санкций».

Он отдельно выделил прогресс в вопросе будущего Союзного государства, которое будет «основано на абсолютно независимой позиции» властей Беларуси и России. Однако, подчеркнул Мишустин, «с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались». Он назвал Беларусь «родной страной» для России. По его утверждению, жители обеих стран «фактически являются одним народом».

Лукашенко намерен в скором времени встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.