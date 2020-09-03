Современный художественный театр объявил о забастовке в знак протеста против задержания телеведущего Дениса Дудинского.

Об этом заявил учредитель и художественный руководитель СХТ Владимир Ушаков.

«10 суток СХТ Минск не будет работать. Забастовка», — написал Ушаков в фейсбуке.

Он выложил фотографию с портретом телеведущего и надписью #ямыДудинский.

Дудинский является одним из актеров СХТ и играет в спектакле «Дракон». Ближайший показ должен был состояться 11 сентября.

3 сентября в суде Первомайского района рассмотрели административное дело в отношении телеведущего и шоумена Дениса Дудинского. Суд постановил отправить его в изолятор на 10 суток за участие в несанкционированном мероприятии.