По меньшей мере шесть человек, участвовавших в протестных акциях в Беларуси, пропали без вести. Их местонахождение и состояние здоровья неизвестно, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Мы по-прежнему встревожены, что случаев насильственных исчезновений может быть больше, если жесткая реакция на мирные протесты продолжится», — заявили в ООН.

В управлении также сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с протестующими, которых задержали после президентских выборов, прошедших 9 августа. В ООН подчеркнули, что чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках.

Управление ООН призвало власти Беларуси прекратить пытки, а также начать немедленно уведомлять родственников задержанных людей, как только тех лишили свободы. Также организация требует, чтобы в Беларуси привлекли к ответственности виновных в насилии над демонстрантами и выплатили компенсации жертвам и их семьям.