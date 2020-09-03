На украинском сайте «Миротворец» Александра Лукашенко назвали пособником пророссийских террористов и российских захватчиков, поскольку Беларусь передала наемников частной военной компании «Вагнер» России, хотя их выдачи добивалась Украина.

Украинский сайт «Миротворец» 3 сентября включил в свою базу данных Александра Лукашенко из-за выдачи России наемников частной военной компании «Вагнер», сообщает издание «ГОРДОН».

Лукашенко назван пособником пророссийских террористов и российских захватчиков.

«В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины», – сказано в его профиле.

«Миротворец» призвал правоохранительные органы рассматривать публикацию о Лукашенко как заявление о совершении им «осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений».

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им «наплевать на этих ребят».

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников «будут трагическими».

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.