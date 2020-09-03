Александр Лукашенко 3 сентября принял кадровые решения. Уже известно, он что сменил госсекретаря Совбеза Беларуси и председателя КГБ, сообщает телеграм-канал «Пул первого», пишет TUT.BY.



Валерий Вакульчик назначен государственным секретарем Совета безопасности. Иван Тертель назначен председателем КГБ Беларуси.

Кто пришел, а кто ушел

Напомним, до настоящего момента госсекретарем Совбеза Беларуси был Андрей Равков, а Валерий Вакульчик возглавлял КГБ.

Андрей Равков стал государственным секретарем Совета безопасности Беларуси 20 января этого года. До этого он пять лет был министром обороны Беларуси.

Валерий Вакульчик восемь лет был председателем Комитета государственной безопасности Беларуси. До этого он полтора года возглавлял Следственный комитет.

Иван Тертель возглавлял Комитет госконтроля менее трех месяцев. До своего назначения на этот пост в июне этого года занимал должность заместителя председателя КГБ Республики Беларусь.