Политический кризис, с которым столкнулась Республика Беларусь, поставит ребром вопрос о сохранении нашей государственности.

Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» высказала депутат Палаты представителей 6–го созыва, кандидат в президенты Беларуси 2020 года Анна Канопацкая.

По ее словам, сложившаяся в Беларуси ситуация в конечном итоге приведет к тому, что страна столкнется с серьезным экономическим кризисом.

«Кризис политический мы уже наблюдаем. Будет стоять вопрос о сохранении нашей государственности», — подчеркнула она.

В то же время Канопацкая считает, что участившиеся контакты между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным никак не говорят о «резком потеплении» в отношениях двух стран.

«Никакого «резкого потепления» отношений не наблюдается. Владимир Путин решает исключительно свои вопросы. Поздравление с Днем рождения (Александра Лукашенко – прим. ред.) — банальный политес. Наши страны формально стороны Союзного договора», — подытожила она.

31-го августа состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, на котором стороны договорились о новой встрече.