К главному зданию МВД пришли около 30 журналистов

Рядом с главным зданием Министерства внутренних дел на Городском Валу собрались около 30 журналистов белорусских изданий, сообщает TUT.BY. Они просят министра Юрия Караева принять их и ответить на вопросы о задержанных коллегах.

Журналисты подошли с растяжками с портретами задержанных ко входу, но из здания вышли милиционеры и попросили перейти на другую сторону улицы.

Министр не вышел к журналистам. Им предложили записаться на прием и обжаловать задержание коллег через прокуратуру (они говорят, что обязательно сделают это).

«Считаем, что никаких правовых оснований для удержания наших журналистов в ЦИП на Окрестина нет», — заявила гендиректор TUT.BY Людмила Чекина.

К собравшимся журналистам подошли милиционеры и сказали покинуть пешеходную дорожку.

В ходе освещения мероприятия задержан фотокорреспондент TUT.BY Дмитрий Брушко.

Напомним, уже почти двое суток наши коллеги задержаны. Сейчас они находятся в ИВС на Окрестина. Это Надежда Калинина, Алексей Судников (TUT.BY), Святослав Зоркий, Никита Недоверков, Мария Элешевич («Комсомольская правда» в Беларуси»), Андрей Шавлюго (БелаПАН).

Журналисты освещали несанкционированную акцию. Их работа заключалась в том, чтобы быть рядом с протестующими. Все журналисты были обозначены как пресса. Однако в протоколах их обвиняют в участии в акции.

Когда и где пройдет суд — все еще неизвестно. Дела по два раза отправляли на доработку.

12 августа вопросы работы представителей белорусских СМИ, а также журналистов иностранных медиа, аккредитованных при Министерстве иностранных дел, на несанкционированных массовых мероприятиях были взяты на личный контроль министра внутренних дел.

— Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка, — такую установку своим подчиненным дал министр Юрий Караев на рабочем совещании.