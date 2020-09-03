Американский иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на высоту свыше 7,5 км с помощью 52 воздушных шаров, наполненных гелием. Новый трюк, проделанный над пустыней Аризоны, получил название «Вознесение», сообщает ТАСС.

Как отмечается, полет продлился примерно один час. Блейн пользовался специальным приспособлением, для того чтобы создавалось впечатление, будто он летит, держась одной рукой за связку шаров. В реальности использовалась специальная страховка, которая была закреплена на теле иллюзиониста.

Примечательно, что Блейн хотел подняться на 5,5 километра над землей, но ему удалось достичь высоты свыше 7,58 километра. Обратно он вернулся с помощью парашюта. Данный фокус иллюзионист посвятил своей дочке.