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В минском клубе выясняют детали сложившейся ситуации. Ранее болельщики «Йокерита» призывали команду отказаться от игры в белорусской столице.

Хоккеисты финского «Йокерита» не вылетели в Минск из Хельсинки на игру против «Динамо», сообщает Sputnik.

Сегодня на «Минск-Арене» должен состояться первый матч «зубров» в новом сезоне КХЛ против «джокеров» из Финляндии. Ранее игра по техническим причинам была перенесена с 19:00 на 18:00 (по минскому времени).

За несколько часов до игры в СМИ появилась информация о том, что «Йокерит» не вылетел в белорусскую столицу — хоккеисты не приехали в аэропорт, а рейс был отменен.

«Пытаемся выяснить детали», — сообщили в пресс-службе минского «Динамо».

Позже в КХЛ подтвердили, что поединок в Минске отменен. «О причинах Лига сообщит дополнительно», — говорится в сообщении.

Ранее болельщики «Йокерита» заявили, что бойкотируют все матчи с участием команды, если та отправится на игру в Минск. Фанаты «джокеров» утверждали, что лучше техническое поражение, чем поездка в белорусскую столицу.

К слову, в случае если матч на самом деле не состоится команде из Хельсинки на самом деле будет присуждено техническое поражение. Кроме того, КХЛ может наложить на клуб штрафные санкции.

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