Вчера стало известно о задержании двух телеведущих, уволенных за свои высказывания — Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. С утра жена Дениса, Катерина Раецкая, сообщает TUT.BY, опубликовала пост с комментариями по поводу произошедшего:
— Помолитесь за обоих, просто чтобы они почувствовали с утра нашу любовь и поддержку.
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"Топ-2 лучших шоу-менов Беларуси определён!"🤣 Помолитесь за обоих, просто чтобы они почувствовали с утра нашу любовь и поддержку ❤️. Мой питомец с товарищем провел ночь на передержке🤣 на Окрестина, мы с Надей Кохно @nadyakohno 📢 с 9.00 утра и весь день планируем ждать у суда Центрального района (предварительная информация!) вестей о заседании, чтобы следить за новостями.📢 Думаю, увидимся там с неравнодушными коллегами ребят, а также нашими друзьями) Синхронно торопиться сюда не стоит😉, события развиваются медленно. Я прошу вас не фантазировать публично на тему действий, предъявлений и других событий. И не заниматься самодеятельностью, а то… я уже в том возрасте, когда девочки предпочитают профессиональное искусство 🤣. Очень важно, чтобы ваши высказывания, удивления, замечания… соответствовали простому принципу — "не навреди". Лучше увидимся лично на ул. Кирова и ведите там себя прЫлична🤣. Для важных новостей у меня есть телефон и номер вы знаете) Вы знаете этих честных и умных людей, их принципы (выпьем за любовь!❤️), их отношение к жизни, к людям, к профессии, которой они посвятили десятки лет) Нести радость, улыбаться, быть рядом со зрителями, гулять красивым местам города , петь, фотографироваться "в нарядном", рассказывать интересные истории, вдохновлять — это нормальная повседневность ведущего и артиста❣️) За это они нам и нравятся 😉. С нашими мужчинами — наша бесконечная любовь! ❤️А сами они — наша честь и совесть🙏. Ну, и в моем стиле, финалим цитатой : "Я тебя отвоюю у всех времён, у всех ночей, У всех золотых знамён, у всех мечей, Я ключи закину и псов прогоню с крыльца — Оттого что в земной ночи я вернее пса." М. Цветаева 🙏
Мой муж с товарищем провел ночь «на передержке» на Окрестина, мы с Надей Кохно (жена Дмитрия Кохно, — Прим. редакции) с 9.00 утра и весь день планируем ждать у суда Центрального района (предварительная информация!) вестей о заседании, чтобы следить за новостями. Думаю, увидимся там с неравнодушными коллегами ребят, а также нашими друзьями.
Я прошу вас не фантазировать публично на тему действий, предъявлений и других событий. И не заниматься самодеятельностью.
Очень важно, чтобы ваши высказывания, удивления, замечания… соответствовали простому принципу — «не навреди». Лучше увидимся лично на улице Кирова, и ведите там себя прилично. Для важных новостей у меня есть телефон.
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Обидчивые боты-оппоненты, конечно, могут устранить мой пост про Рогачевскую или Глубокскую, но веру, надежду и любовь… не разбіць, не спыніць, не стрымаць! 😉 Потому вам снова эта фотокарточка, чтобы "разум когда — нибудь победил" 🙏и каханнечка! ❤️ Вчера невероятная Александра Герасименя @aleksandraherasimenia сказала, что каждый спортсмен из Беларуси должен задать себе вопрос :"Достоин ли я отстаивать честь своей страны, если я не могу отстоять свою?" Добавлю от себя — этот вопрос может по утрам задавать себе каждый беларус. 💔 ________ А вот слова архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия "Первые христиане мечтали умереть за Христа, а наша эпоха — «Как бы чего не вышло?». Потому и говорили Святые отцы, что первые христиане будут ревностно гореть, а последние будут приспосабливаться. Вот постарайтесь быть не теплохладными, постарайтесь не быть приспособленцами и Господь вас не оставит!" (ролик в сторис)
Вы знаете этих честных и умных людей, их принципы, их отношение к жизни, к людям, к профессии, которой они посвятили десятки лет. Нести радость, улыбаться, быть рядом со зрителями, гулять по красивым местам города, петь, фотографироваться «в нарядном», рассказывать интересные истории, вдохновлять — это нормальная повседневность ведущего и артиста. За это они нам и нравятся.
С нашими мужчинами — наша бесконечная любовь! А сами они — наша честь и совесть.
2 сентября в Минске задержали шоуменов и ведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно. Причины задержания, а также что за силовые ведомства к этому причастны — пока неизвестно.