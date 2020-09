View this post on Instagram

"Топ-2 лучших шоу-менов Беларуси определён!"🤣 Помолитесь за обоих, просто чтобы они почувствовали с утра нашу любовь и поддержку ❤️. Мой питомец с товарищем провел ночь на передержке🤣 на Окрестина, мы с Надей Кохно @nadyakohno 📢 с 9.00 утра и весь день планируем ждать у суда Центрального района (предварительная информация!) вестей о заседании, чтобы следить за новостями.📢 Думаю, увидимся там с неравнодушными коллегами ребят, а также нашими друзьями) Синхронно торопиться сюда не стоит😉, события развиваются медленно. Я прошу вас не фантазировать публично на тему действий, предъявлений и других событий. И не заниматься самодеятельностью, а то… я уже в том возрасте, когда девочки предпочитают профессиональное искусство 🤣. Очень важно, чтобы ваши высказывания, удивления, замечания… соответствовали простому принципу — "не навреди". Лучше увидимся лично на ул. Кирова и ведите там себя прЫлична🤣. Для важных новостей у меня есть телефон и номер вы знаете) Вы знаете этих честных и умных людей, их принципы (выпьем за любовь!❤️), их отношение к жизни, к людям, к профессии, которой они посвятили десятки лет) Нести радость, улыбаться, быть рядом со зрителями, гулять красивым местам города , петь, фотографироваться "в нарядном", рассказывать интересные истории, вдохновлять — это нормальная повседневность ведущего и артиста❣️) За это они нам и нравятся 😉. С нашими мужчинами — наша бесконечная любовь! ❤️А сами они — наша честь и совесть🙏. Ну, и в моем стиле, финалим цитатой : "Я тебя отвоюю у всех времён, у всех ночей, У всех золотых знамён, у всех мечей, Я ключи закину и псов прогоню с крыльца — Оттого что в земной ночи я вернее пса." М. Цветаева 🙏