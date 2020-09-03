Он отказался идти на митинг в поддержку Лукашенко.

Михаил Шаплыка работал заместителем начальника курса строевой части факультета милиции Академии МВД – в его подчинении находилось 140 человек.

Несмотря на 6-летний стаж работы в органах, мужчина решил не идти на сделку с совестью. Он отказался выходить на провластный митинг, переодевшись в гражданскую одежду – и написал рапорт на увольнение из академии.

Чтобы поддержать уволившегося офицера, белорусы организовали сбор средств на площадке «Честные люди» – за несколько недель было собрано 10940 рублей, значительная часть которых пойдет на возмещение неустойки за досрочное расторжение контракта.

Также на площадке собрали 5023 рубля Александру Белоглазову – учителю географии, который отказался подписывать фальсифицированный итоговый протокол голосования.

Белорус решил уволится по собственному желанию, так как «не хочет иметь ничего общего с людьми, которые пытались оказывать на него давление, чтобы сфальсифицировать выборы».