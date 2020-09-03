Писательница Наталья Батракова отказалась по политическим причинам участвовать в нынешнем Дне белорусской письменности.

Об этом она написала в своем аккаунте на Фейсбуке, передает «Еврорадио».

День белорусской письменности традиционно отмечается в первые выходные сентября. Батракова упомянула, что праздник в этом году пройдет на ее родине, в Белыничах.

«Но в нынешней ситуации моя совесть не позволяет мне присутствовать на мероприятии, где тщательно будут делать вид, что в стране ничего не происходит.

Происходит. Идет война с собственным народом, охота на «ведьм», ряды которых может пополнить любой, открыто высказавший свою гражданскую позицию, несмотря на возраст, заслуги, состояние здоровья.

Дорогие земляки, дорогие читатели!

Я хочу быть честной перед вами и перед собой, не хочу показаться слабее полюбившихся вами героинь моих романов. Простите, но в это воскресенье мы с вами не увидимся.

В моей душе нет праздника.

Пока нет», — написала романистка.

Наталья Батракова — популярный автор русскоязычных женских романов «Территория души», «Площадь согласия»и др. По итогам продаж 2019 года ее роман «Миг бесконечности» стал лидером в системе «Белкнига» среди книг белорусского производства.