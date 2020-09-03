3 сентября 2020 года. К протестам присоединяются журналисты (фото, видео)

Власть подогревает протестные настроения в стране. Грубые действия силовиков приводят к тому, что протесты вспыхивают повсеместно в разных слоях общества.
Сегодня в Минске протестовали журналисты. Подойдя к зданию МВД, они резонно пытались задать вопросы министру внутренних дел Юрию Караеву, который ранее заявлял о своей лояльности к прессе, почему в стране милиция хватает журналистов при исполнении ими своих служебных обязанностей? Почему уже двое суток находятся в ИВС Надежда Калинина, Алексей Судников (TUT.BY), Святослав Зоркий, Никита Недоверков, Мария Элешевич («Комсомольская правда» в Беларуси»), Андрей Шавлюго (БелаПАН)?
Бравый на словах министр к прессе не вышел. Зато в ходе акции был задержан фотокорреспондент TUT.BY Дмитрий Брушко.
На площади Независимости люди собираются каждый день.
Жители микрорайона Шабаны вышли в поддержку Семена Федотова, уволенного с МАЗа (он отбывает сейчас сутки). Источник – TUT.BY новости.
Улица Притыцкого в Минске:
Микрорайон Лошица:
У станции метро «Пушкинская»:
Лебяжий:
Сухарево:
Станция метро «Восток». Источник – @nashaniva
Самое начало Партизанского проспекта (район Велозавода). Источник – @nashaniva