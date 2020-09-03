3 сентября 2020 года. К протестам присоединяются журналисты (фото, видео)

Власть подогревает протестные настроения в стране. Грубые действия силовиков приводят к тому, что протесты вспыхивают повсеместно в разных слоях общества.

Сегодня в Минске протестовали журналисты. Подойдя к зданию МВД, они резонно пытались задать вопросы министру внутренних дел Юрию Караеву, который ранее заявлял о своей лояльности к прессе, почему в стране милиция хватает журналистов при исполнении ими своих служебных обязанностей? Почему уже двое суток находятся в ИВС Надежда Калинина, Алексей Судников (TUT.BY), Святослав Зоркий, Никита Недоверков, Мария Элешевич («Комсомольская правда» в Беларуси»), Андрей Шавлюго (БелаПАН)?

Бравый на словах министр к прессе не вышел. Зато в ходе акции был задержан фотокорреспондент TUT.BY Дмитрий Брушко.

На площади Независимости люди собираются каждый день.

Жители микрорайона Шабаны вышли в поддержку Семена Федотова, уволенного с МАЗа (он отбывает сейчас сутки). Источник – TUT.BY новости.

Улица Притыцкого в Минске:

Микрорайон Лошица:

У станции метро «Пушкинская»:

Лебяжий:

Сухарево:

Станция метро «Восток». Источник – @nashaniva

Самое начало Партизанского проспекта (район Велозавода). Источник – @nashaniva

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