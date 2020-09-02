Под стенами Октябрьского РУВД Минска всю ночь дежурили журналисты — из портала TUT.by и других изданий. Они пришли поддержать своих коллег, задержанных 1 сентября при исполнении профессиональных обязанностей, сообщает Еврорадио.

Среди задержанных — журналисты TUT.by Надежда Калинина и Алексей Судников, журналисты» КП в Беларуси » Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич, а также журналист БелаПАН Андрей Шавлюга.

Вчера милиционеры сообщили, что 2 сентября задержанных журналистов будут судить. Их обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии.

К журналистам, которые дежурили под стенами РУВД, выходили жители окрестных домов — предлагали теплую еду и чай. Один из них даже оставил открытой свою машину, чтобы журналисты могли погреться ночью.