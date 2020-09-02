Журналистов TUT.BY Надежду Калинину и Алексея Судникова, «Комсомольской правды» в Беларуси» Никиту Дуболеко, Марию Элешевич, Сергея Щеголева, БелаПАН Андрея Шавлюго, задержанных 1 сентября на акции в Минске, увезли в изолятор временного содержания на 1-й переулок Окрестина. Суды над ними продолжатся 3 сентября, сообщает TUT.BY.



О том, что журналистов, задержанных в Минске 1 сентября на студенческой акции протеста, из Октябрьского РУВД отправили на Окрестина сообщил заместитель начальника МОБ УВД администрации Октябрьского района Виталий Ярош. По его словам, суды над задержанными продолжатся 3 сентября.