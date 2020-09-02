Журналистов TUT.BY Надежду Калинину и Алексея Судникова, «Комсомольской правды» в Беларуси» Никиту Дуболеко, Марию Элешевич, Сергея Щеголева, БелаПАН Андрея Шавлюго, задержанных 1 сентября на акции в Минске, увезли в изолятор временного содержания на 1-й переулок Окрестина. Суды над ними продолжатся 3 сентября, сообщает TUT.BY.
О том, что журналистов, задержанных в Минске 1 сентября на студенческой акции протеста, из Октябрьского РУВД отправили на Окрестина сообщил заместитель начальника МОБ УВД администрации Октябрьского района Виталий Ярош. По его словам, суды над задержанными продолжатся 3 сентября.
Журналисты были задержаны при выполнении профессиональных обязанностей. Они были обозначены жилетами и бейджами «Пресса». Однако их задержали у стадиона «Динамо». В Октябрьском РУВД на них составили протоколы за участие в «несанкционированном митинге». Ночь наши коллеги провели в актовом зале РУВД Октябрьского района, спали на стульях.
В ходе судебных разбирательств 2 сентября дела, заведенные на журналистов, были отправлены на доработку.