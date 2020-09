View this post on Instagram

Привет, я готов подтвердить, что сегодня утром в наш Минский офис PandaDoc пришел Департамент по Финансовым Расследованиям(ДФР). Проводят обыск. Забрали на допрос директора. Закрыли сотрудников в офисе, не дают пользоваться телефонами. Ребята, что вы ищете? Мы честная IT компания.