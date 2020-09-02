Во время пресс-конференции 2 сентября по итогам переговоров главы МИД Беларуси Владимира Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым, последний заявил, что по территории Беларуси снова бродят иностранные экстремисты.

По словам главы МИД РФ, в Украине готовятся боевики для дестабилизации в Беларуси. «По нашим оценкам, порядка двухсот экстремистов, тренированных в Волынской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь», — рассказал Сергей Лавров.

Также он заявил, что Украина финансирует массовые акции протеста в Беларуси. Глава МИД Беларуси Владимир Макей эту информацию не опроверг.

Ранее сообщалось, что государственное агентство БелТА раскрыло подробности задержания российских “боевиков” частной иностранной военной компании под Минском.

В правоохранительных органах уточнили, что им стало известно о том, что российская частная военная компания Вагнера (ЧВК «Вагнера») прислала на территорию Беларуси в Минск «200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Позднее власти Беларуси выдали РФ задержанных российских боевиков. А что стало еще со 170-ю, официальные представители МВД, КГБ не сообщили.