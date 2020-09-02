В коммерческих банках Беларуси в последние дни возник дефицит рублей, в связи с чем некоторые банки прекратили выдачу кредитов населению и повысили ставки по рублевым депозитам. Но это, скорее всего, ненадолго.

Если дефицит наличной валюты, который наблюдался в августе, еще можно понять – Беларусь ее не печатает, а зарабатывает и одалживает за рубежом, то проблемы с нехваткой рублевых ресурсов кажутся несколько странными, ведь рубли то наша страна производит сама: Нацбанк может напечатать их столько, сколько требуется. Но этого почему-то не происходит.

Потребность банков в рублях резко выросла в конце августа после того, как в интернете появились слухи об ограничении снятия средств с валютных вкладов, девальвации рубля, а также призывов снять деньги с валютных и рублевых вкладов, чтобы демонстрировать свое недовольство объявленным результатом президентских выборов.

Банки потеряли несколько процентов вкладов

Все это возымело действие, и люди начали забирать деньги из банков. Как сообщили в международном рейтинговом агентстве Fitch, только за первые три недели августа крупнейшие банки Беларуси лишились от 1% до 6% вкладов физических лиц. Это в сумме около 1 млрд. рублей. В агентстве подчеркнули, что отток зафиксирован ими в тех банках, которые имеют рейтинг агентства, и на которые приходится 60% все активов банковской системы Беларуси.

Из-за нехватки средств, отдельные банки временно ограничили или приостановили выдачу потребительских кредитов населению. В основном, это были небольшие учреждения, а также банки с российским капиталом. А предоставление кредитов на финансирование недвижимости (вне льготной программы для многодетных семей) к концу августа прекратили все банки. Даже Беларусбанк приостановил выдачу обычных кредитов на финансирование недвижимости и увеличил срок рассмотрения заявок на потребительские кредиты с 5 до 15 дней. Он даже перестал принимать прием заявок на кредиты для приобретения автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 3,9% годовых.

Но отток вкладов населения из банков был только одной причиной дефицита средств. Национальный банк мог без проблем предоставить коммерческим банкам необходимые ресурсы, то есть кредитование вполне могло бы продолжиться. Но Нацбанк этого не сделал. Напротив, он прекратил предоставлять банкам средства в ходе сделок РЕПО на 1 день, а на аукционах поднял ставки. Например, в пятницу 28 августа он провел аукцион по предоставлению кредитов банкам сроком на 5 дней, но при спросе в 1,33 млрд. рублей выдал банкам всего 0,55 млрд. рублей. А средневзвешенная ставка составила 18,57% годовых, и это при том, что ставка рефинансирования Нацбанка равна 7,75%.

Это не случайно. Нацбанк стремится создать дефицит рублевых ресурсов и сделать их более дорогими, чтобы воспрепятствовать совершению спекулятивных операций по покупке иностранной валюты. В прошлые годы Нацбанк в подобных ситуациях повышал ключевую ставку, но в этот раз решил действовать по другому, по-видимому, чтобы его не обвиняли в том, что он не хочет поддерживать экономику в тяжелые времена.

Таким образом, дефицит белорусских рублей в банках носит искусственный характер, и он особого беспокойства не вызывает. Если ситуация усложнится, Нацбанк даст банкам кредиты, и, кстати, к росту инфляции это не приведет, так как Нацбанк всего лишь заменит тем самым изъятые населением из банков средства.

Ставки по депозитам пошли в рост

Более неприятным для финансовой системы Беларуси является отток валютных вкладов. В агентстве Fitch отметили, что на 1 июля текущего года, 63% от общего объема клиентских средств в белорусских банках приходилось на иностранную валюту (11,6 млрд. долларов), тогда как иностранное финансирование составляло всего 5,1 млрд. долларов. При этом способность белорусского Нацбанка оказать банкам помощь в иностранной валюте, как подчеркнули в Fitch, ограничена скромными резервами.

В то же время, аналитики агентства отметили, что белорусские банки в текущем году сохранят доступ к материнскому и, выборочно к российскому банковскому финансированию. Аналитики, говоря о выборочном доступе, по-видимому, имели в виду, Белгазпромбанк, который в настоящее время ресурсы от своих акционеров не получает. Так, средства Газпрома на счетах банка за шесть месяцев текущего года сократились до 0,077 млрд. российских рублей с 15,6 млрд. на начало года.

Помощь банкам может оказать Нацбанк, так как значительные валютные средства коммерческих банков (3,6 млрд. долларов на конец июня текущего года) вложены в долгосрочный белорусский суверенный долг. Часть этих средств, по мнению аналитиков Fitch, может быть возвращена государственным банкам. Так что дефицит валюты в банках также может быть ликвидирован довольно просто.

Еще один способ устранения дефицита – это подъем ставок по валютным депозитам в банках. В последние годы Нацбанк, руководствуясь благими намерениями по увеличению привлекательности валютных вкладов, добился нерыночного снижения ставок по валютным депозитам, перераспределив доходы от валютных сбережений от физических лиц к банкам. Такое нечестное поведение по отношению к населению теперь аукнулось: люди забирают валюту из банков, ведь дохода она там почти не приносит. Выход из такой ситуации прост – повышение ставок. Это происходило уже до выборов президента. Так, средняя ставка по новым валютным депозитам населения на срок до 1 года в июле подскочила до 0,57% годовых с 0,27% в мае. Можно ожидать, что рост процентов продолжится.

Пока проблемы с ликвидностью у белорусских банков не вызывают особого беспокойства, так как к августовскому кризису банковская система Беларуси подошла в хорошем состоянии. Задолженность населения и предприятий в белорусских рублях увеличилась за июль на 558,4 млн. рублей, достигнув на 1 августа 28,66 млрд. рублей. Задолженность предприятий в иностранной валюте выросла на 187,9 млн. долларов – до 10,85 млрд. долларов.

При этом задолженность физических лиц по потребительским кредитам в белорусских рублях увеличилась на 39,8 млн. рублей и достигла 5,74 млрд. рублей. Задолженность населения по кредитам на финансирование недвижимости в национальной валюте в июле увеличилась на 134,9 млн. рублей и достигла 9,39 млрд. рублей.

Таким образом, в июле кредитование физических лиц после кризиса восстанавливалось, а предприятия банки щедро выдали деньги, по-видимому, чтобы они с оптимизмом провели выборы.

При этом клиенты вели себя прилично. Величина необслуживаемых активов в белорусских банках на 1 августа составила всего 3,4 млрд. рублей. Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, снизилась до 5,1% с 5,7% год назад.

Чистая прибыль коммерческих банков (без учета Банка развития) в июле составила 77,8 млн. рублей, в то время как в июле прошлого года она равнялась 94,3 млн. рублей. За семь месяцев текущего года чистая прибыль коммерческих банков (без учета Банка развития) составила 501,3 млн. рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года она была равной 642,6 млн. рублей.

Нормативный капитал коммерческих банков в июле текущего года увеличился по сравнению с июнем на 66,1 млн. рублей и достиг 11,38 млн. рублей. А достаточность нормативного капитала на 1 августа текущего года оказалась меньше, чем год назад, и составила 16,8% против 18,5%.

Прогноз: за все заплатит население

Таким образом, в целом ситуация в банковской системе Беларуси не является критической. Отток средств из банковской системы (порядка нескольких млрд. рублей) вполне может быть компенсирован без всяких финансовых потрясений. Для нормализации состояния с рублевой ликвидностью Нацбанку всего лишь требуется увеличить денежную поддержку банков. А для улучшения состояния с валютой банкам надо повысить ставки по валютным депозитам, для чего у них также имеются значительные возможности.

К тому же, банкам то что, ведь в конечном итоге по всем их проблемам расплачиваться придется населению: потерей процентов по изъятым депозитам, ростом процентов по кредитам и увеличением тарифов по банковским услугам, в частности, по конвертации валют.