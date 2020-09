View this post on Instagram

Я — Константин @kostet1985 Яковлев. Главный тренер гандбольного клуба "Витязь", мастер спорта, многократный чемпион и обладатель Кубка Беларуси. Обращаюсь к спортсменам, работникам спортивной отрасли, к гандбольному сообществу, к игрокам гандболистам, к гандбольной семье. Для кого и зачем нужен спорт? Для кого мы играем? В моем понимании спортсмена, мы играем для зрителя, для болельщика, для народа! А нашего болельщика сейчас очень сильно унизили, оскорбили, обманули, избили. Разве сейчас не то время, что бы сами спортсмены стали на сторону болельщика? Сами стали болельщиками? В их глазах вы — герои! Сделайте так, чтобы вам в нашей стране, было для кого играть! Я отец троих прекрасных детей. Не хочу, чтобы мои дети жили в стране унижений и пыток, угроз и запугивания, принудиловки. Спортсмены, мы все одна семья! Давайте поддерживать друг друга и жить в честной стране. В спортивной стране, где существует правило fair play. Присоединяйся к Свободному Объединению Спортсменов Беларуси — @sos_by_2020