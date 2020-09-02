Правительство ФРГ: Навальный был отравлен веществом группы "Новичок"

Спецлаборатория вооруженных сил ФРГ провела токсикологический анализ проб, взятых у Алексея Навального. Установлены следы химического вещества группы «Новичок».

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением отравляющего вещества, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в среду, 2 сентября.

По его словам, спецлаборатория вооруженных сил Германии — бундесвера провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина, который в настоящее время находится на лечении в берлинской клинике «Шарите». Эксперты бундесвера выявили следы химического вещества группы «Новичок», причем их выводы не подлежат сомнению, подчеркнул Зайберт.

Официальный Берлин призвал власти России высказаться по этому поводу, подчеркнул Зайберт. По его словам, Германия уведомит партнеров по Евросоюзу и НАТО о результатах анализов Навального и обсудит с ними «соразмерную совместную реакцию». Кроме того она уведомит Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Несколькими часами ранее ситуацию обсудили канцлер ФРГ Ангела Меркель, министр иностранных дел Германии Хайко Мас, министр внутренних дел Хорст Зеехофер, министр юстиции и защиты прав потребителей Кристине Ламбрехт, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр финансов Олаф Шольц, а также глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун.

Транспортировка Навального из Омска в клинику «Шарите»

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Находящегося в медикаментозной коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин после длительной задержки.

Эксперты клиники «Шарите» обнаружили у Навального признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы, после чего канцлер Германии и министр иностранных дел ФРГ призвали Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении. С требованием независимого расследования выступили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и госсекретарь США Майкл Помпео.